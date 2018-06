Mupo ajas sokke müüvad memmed Viru tänavalt minema

Juba aastaid käinud kemplemine – patrull palub eakatel kauplejatel lahkuda, aga need on patrulli lahkudes taas platsis – sai laupäeval lõpu. Karistada said neli sokimüüjat, kes vales kohas ja ilma loata kaubandustegevust harrastasid.

«Häälekad naised häirivad möödujaid ning oma laiali laotatud sokimajandusega rikuvad vanalinna kaunist välisilmet. Tegemist on turistiderohke piirkonnaga, kauplemise koht seega igati magus,» kirjeldas olukorda Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere.

Tema sõnul laekub neile iga päev kaebusi, et sokikauplejad on oma kauba Viru tänava mööda purskkaevu piiret ja trepiplatood laiali laotanud.

«Tõrkumist ja hädaldamist oli palju, et esimest korda müüakse ja et isetehtud sokid. Aga need tädid on siin iga päev ja nii aastast aastasse. Ikka ühed ja samad näod,» ütles Toompere.

Sokkide väljapanek Viru tänaval. FOTO: Mupo

Sokimüüjate võrgustik

«Nii palju sokke ei suudaks terve käsitöökoondis kududa, kui nemad siin müüvad, seda enam, et sama toodangut saab osta ka igast suveniiripoest,» ütles Toompere.

Aivar Toompere sõnul on Viru tänava memmed osa organiseeritud tegevusest, mis on ülesehitatud värbamispõhimõttel.

«Agendid annavad neile sokid ja kasseerivad sealt suurema saagi. Tegemist on organiseeritud tegevusega, kus kasutatakse ära kaastunnet tekitavad eakad memmed. Kui jutust aru ei saada, siis tuleb teismoodi selgitada. Ega memmed ise seda trahvi ei tasu, seda teeb ikka kauba tegelik omanik.»

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja sõnul on tädid kavalad - luisatakse, et dokumente pole kaasas, ei mäletata ei isikukoodi ega sünniaastat. «Isegi nime kirjapilt olevat meelest läinud,» ütles Toompere.