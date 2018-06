Välisministri sõnul pole pagulaskriisile maagilist lahendust

«Kindlasti ei ole maagilist lahendust, mis aitaks rändekriisi lõplikult lahendada ja sellest tulenevaid poliitilisi mullistusi riikide sees ennetada ja ära hoida. Maailm on ka tulevikus keeruline konfliktide ja kriisiderohke paik,» ütles Mikser saates «Otse Postimehest». Välisminister viitas, et viimase sajandi tehnoloogiline areng on keskendunud just eelkõige inimeste ja informatsiooni liikumise avardamisele. «Kindlasti oleks väga optimistlik arvata, et nüüd on ajaloos kätte jõudnud see punkt, kus kõik inimesed asuvad seal, kuhu Jumal nad paigutas ning enam nad edasi ei liigu,» sõnas Mikser.

Välisministri sõnul on aga võimalik erinevate tegevuste kaudu pagulaste protsessi ohjata. Eduka näitena tõi ta Euroopa Liidu ja Türgi vahel sõlmitud rändeleppe, mis on aidanud Süüria sõjapõgenike tulva Euroopasse vähendada ning Euroopasse jõudvate pagulaste arv on kriisi haripunktiga võrreldes vähenenud. «Võimalik on ka võidelda illegaalse rände ja kuritegevusega, mis teenib inimeste smugeldamise pealt kasumit, on võimalik. Me saame võidelda rände algpõhjustega näiteks Aafrika mandril, arendades nende endi majanduslikku toimetulekut,» rääkis Mikser.

Euroopa Liit ja Türgi sõlmisid Süüria sõjapõgenikke tulva Euroopasse piirava leppe 2016. aasta märtsis. Selle lepingu kohaselt toetavad Euroopa riigid rahaliselt Türgi pagulasprogramme ja on võtnud ka kohustuse teatud hulga põgenikke ise vastu võtma.

Välisminister möönis, et pagulaste tulv Euroopasse on kaasa toonud äärmuslike poliitikute esiletõusu, kes tegelikult kasutavad just pagulaste vastast retoorikat oma huvides. «Moodne infoühiskond ja kõikvõimalikud uued suhtlusviisid aitavad võimendada ja ka üle võimendada teatud hirme,» ütles Mikser. «Olukorras, kus muutused on väga kiired ja dramaatilised, tekib inimestel teatud peataolek. Tegemist on klassikalise fundamentalismiga, mis tähendab soovi tagasi pöörduda lihtsama ja korrastatuma maailma juurde. Kui uskuda progressiteooriasse, siis lihtsama maailma juurde tagasipöördumine ei ole võimalik,» lisas ta.