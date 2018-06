Jonatan Vseviovi asemel saab kaitseministeeriumi kantsleriks Kristjan Prikk

Luige sõnul on Prikk kaitsepoliitika juhtiv asjatundja, kelle seljataha jäävad vastutusrikkad töökohad Riigikantseleis, Kaitseministeeriumis ja Välisministeeriumis.

«Praeguses julgeolekupoliitilises olukorras on väga oluline, et uuel kantsleril poleks vaja pikka sisse elamise perioodi,» ütles Luik ja märkis, et Prikk suudab kantsleri ameti üle võtta nii-öelda käigupealt.