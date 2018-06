Hea uudis lõkke tegijatele: homsest jääb suure tuleohuga aeg kehtima vaid Jõgeva ja Ida-Virumaal

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul lähtuti suure tuleohuga aja lõpetamisel muutunud ilmastikuoludest. „Tänu viimaste päevade vihmasadudele on suures osas Eestis suur tuleoht langenud ning seetõttu jäävad ainsateks suure tuleohuga piirkondadeks Eestis Jõgevamaa ning Ida-Virumaa,“ sõnas Tähe. Hoolimata olukorra muutusest tuletas Tagne Tähe meelde, et oluline on teha oma jaanilõket ohutult, pidades silmas peamisi tuleohutusnõudeid. „Lõkkease tuleb teha mittesüttivale pinnale ning lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, kui tuul on aga liialt tugev, nagu näiteks täna, oleks mõistlik kaaluda, kas lõket üldse teha,“ lisas Tagne Tähe.