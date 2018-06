Kaljulaid: laiapindne riigikaitse eksisteerib tihti ainult paberil

Postimees avaldab presidendi kõne täismahus

Head kaitseliitlased, head Eesti inimesed siin lauluväljakul ja kõigis kodudes!

Täna, siin lauluväljakul, Kaitseliidu korraldusel, näeme Eesti rahva kaitsetahet. Meie kõikide tahet, soovi ja valmisolekut. Mitte ainult ei näe, aga ka näitame. See paraad tõstab meie endi enesekindlust, sest me näeme ja näitame – vajadusel kaasame enda kaitsele kogu rahva. See paraad näitab meie liitlastele – eestlased on valmis vajadusel enda eest seisma. See paraad näitab meie vastastele – Eesti jõud ei piirdu elukutselt sõjameestega, ei piirdu ka väljaõpetatud reservväega. Eesti jõud on kogu rahva valmisolek enda eest seista ja raskustes üksteist toetada.

Meie enda jõud ja tahe on meie julgeoleku suurim tagatis. Me reageerime turvalisusega seotud kriisidele – näiteks selle kõrbelise suve metsatulekahjude korral – kogu rahvaga. Rahvas on väljas koos kutseliste päästjatega ja kutselised päästjad teavad, kuidas koos vabatahtlikega toimida.

Õnnetusi juhtub ikka. Neid pole võimalik täielikult ära hoida. Kahjuks tuleb tunnistada, et eks need tulekahjudki alga meie endi tegudest. On veel palju tööd, et igaüks tajuks oma ennetavat vastutust käituda nii, et vähemalt välditavaid õnnetusi ei juhtuks. Selles töös on päästjad samuti koos vabatahtlikega. Aitäh kõigile päästevaldkonna vabatahtlikele, kelle hulgas on alati ka palju kaitseliitlasi. Ei ole halba ilma heata – iga ühiselt lahendatud sündmus näitab veelkord, et oleksime koos ja tegutseksime ka tõsise, julgeolekuga seotud kriisi puhul. Just see valmisolek on parim ennetustöö, mida saame teha – rahvas, kes kogu hingest tahab ennast kaitsta, ongi kaitstud. See, et meil on valmisolek, oskused, teadmised ja varustus, saab väärtuseks ikkagi läbi rahva tahte.

Head eestimaalased!

Me elame paradokside maailmas. Eesti on täna paremini kaitstud kui kunagi varem. Oleme sihikindlalt arendanud oma iseseisvat kaitsevõimet ning samal ajal loonud tugevad liitlassuhted meiega samu väärtusi jagavate sõpradega.

Teisalt on maailm meie ümber rahutu ja tekitab tunde, et julgeolek on muutunud hapramaks. Ukrainas ja Lähis-Idas käib sõda, inimesed hukkuvad või põgenevad. Ei ole kadunud püüdlused asendada rahvusvaheline õigus, väärtused ja riikide suveräänsus tugevama õigusega.

Iga nädal toob meieni uudiseid eriarvamustest meie endi – demokraatlike lääneriikide – leeris. Need eriarvamused ei ulatu tegelikult liitlassuhte juurteni – demokraatlike väärtusteni, rahvusvahelise õiguskeskkonnani.

Ent mõtlematu riid võib juuri siiski vigastada, kui kasvõi korraks unustada, et see juurestik on küll tugev, aga tarvitab siiski pidevat hoolt kõigi nende poolt, kellele need väärtused on olulised. Hooletust püüavad ära kasutada need, kellele me väärtused ei sobi, sest nad eelistaksid jõul põhinevat korda.