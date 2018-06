Eeloleval nädalal hakkab taas soojemaks minema

Ilmateenistuse teatel madalrõhkkond esmaspäeval tasapisi hääbub. Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaaretuul 4-9, öö hakul rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.

Teisipäeval suureneb Briti saartel tugevneva kõrgrõhuala idaserva mõju, kuid lõuna poolt ulatub Eestini niiske ja ebapüsiv õhumass. Öösel on vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 7-13 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja 18-23 kraadi.