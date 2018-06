Galerii: Võrumaal autoga vastu puud sõitnud noormees sai raskelt viga

Täna kella 16.20 paiku sai häirekeskus ühelt liiklejalt teate, et Võru vallas Kubja-Roosisaare tee 1. kilomeetril on juhtunud raske liiklusõnnetus. Sündmuskohal selgitas politsei, et esialgsetel andmetel oli Ford Sierrat juhtinud esmase juhtimisõigusega 19-aastane noormees kaotanud sõiduki üle kontrolli ning teelt välja vastu puud sõitnud. Juht sai raskelt viga ning viidi haiglasse.