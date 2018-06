Nooruk malevasuve avamisel: vanemad toppigu lapsed malevasse!

Vabaduse väljakult liiguti rongkäiguga Raekoja platsile, kus mängis orkester ning sõna said Tallinna linnapea Taavi Aas ja õpilasmaleva juht Ott Väli.

«Kui tahad, et su elu oleks põnev, tuleb see julgus kokku võtta ja riskida,» ütles Väli, julgustades iga noort, kellel on soov ja huvi malevasse tulla, seda teha.

Õpilasmaleva juhi sõnul võiks olla standard, et iga noor saab vähemalt ühe korra elus malevakogemuse.

Väide, et tänapäeva noored enam tööd teha ei taha, tekitas malevlastes aga lahkarvamusi.

«Tänapäeva noored on natuke ära hellitatud, vanemad toppigu nad malevasse,» oli 18-aastane Mihkel konkreetne. 21-aastane rühmajuht Daniel sellega aga ei nõustunud. «Vaadates konkurentsi õpilasmalevas, on tore tõdeda, et noori ikka jätkub, kellel on see huvi olemas, aga paratamatult ei saa kohe minna erialasele tööle, tuleb esialgu leppida nii-öelda tunnitööga,» sõnas Daniel.