Eesti liitus Euroopa kaitsevalmiduse algatusega

Prantsusmaa kutsus president Macroni ettepanekul loodud algatuses osalema sarnaselt mõtlevad riigid, kellel on sõjalised võimed ning otsustuskindlus võitlemaks Euroopat ohustavate ohtudega.

«Algatuse eesmärk on teha suuremat koostööd riskide jälgimisel, mis võivad ohustada Euroopa turvalisust ning arendada ühiselt võimekust kriisidele kiirelt reageerida,» selgitas kaitseminister Luik. Ta lisas, et oluline on jälgida julgeolekuohte nii lõunas kui ka idas.