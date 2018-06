«Tegelikult on see olnud väga edukas eksperiment,» kommenteeris ühiskoolide projekti Jelena Rootamm-Valter, Tartu ülikooli Narva kolledži ühiskonnateadlane, kes on üks haridusministeeriumi tellitud uuringu läbiviijaid. «Muidugi mindi sellele eksperimendile minu meelest täiesti ettevalmistamata, aga üldpilt on hea – õpitakse koos ja väljalangevus on kõikides neis koolides võrreldes Eesti keskmisega väga väike.» Rootamm-Valteri sõnul on kõigis neis koolides õpilasi, kes lõpetavad gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga.