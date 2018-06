Uus tulejõud lisab kaitseväele rammu

Loodud ülekaaluka vastase vastu

Neli aastaaega, metsik teedeta maastik, ulatusliku tulejõuga vastane – just selliste tingimuste jaoks loodi omal ajal liikursuurtükk K9. Eestisse võiks relv sobida nagu rusikas silmaauku, leiab relva tootjafirma Hanwha Land Systems asepresident Richard Cho, kes täna Tallinnas lepingule allkirja paneb.See on kasutatud süsteem. Lõuna-Korea kaitseväes kehtib K9-le nõue, et relv peab kogu aeg olema peaaegu 100 protsenti valmisolekus. See tähendab, et ta peab kogu aeg funktsioneerima, isegi siis, kui seisab angaaris.Need süsteemid, mis Eesti ostab, ongi peaaegu uued. Teine asi on, et Euroopas kasutatakse Lõuna-Koreast oluliselt erinevat hoolduspaketti. Hooldustase, mida Eesti vajab, on madalam kui Lõuna-Koreas kehtinud nõuded.Kui olete pannud tähele Põhja-Korea sõjalist võimekust, siis meil pidi olema vastu panna väga robustne süsteem, mis oleks võrdväärne vastane nende järelveetavate suurtükkide masstulele. K9-l on selles oluline roll. Meeskond on masinas kaitstud, saab tulealalt kiiresti välja sõita ja uuesti tuld avada. K9 on rohkem heidutus- kui ründerelv.Oleme K9ga tuld avanud mitmel korral ja mitmel pool maailmas, näiteks Türgis. Lõuna-Korea enda kogemus pärineb 2010. aasta novembrist, kui Põhja-Korea avas tule meie Yeonpyeongi saare üksuste pihta. Saarel olid üksnes K9d ja need avasid vastutule. Põhja-Korea märkimisväärsele suurtükitulele – umbes 660 mürsku – vastasime 60 mürsuga.Praegu on teada, et tegime vastasele rohkem kahju kui nemad meile: seal hukkus üks sõdur ja kaks tsiviilisikut. Vastase tuli lõppes kohe pärast meie vastutuld. Mitte ükski suurtüki juures olnud sõdur ei saanud viga.Ajateenistus Lõuna-Koreas kestab praegu veel 22 kuud. Kuue esimese nädalaga saadakse baaskursus, kus relvasüsteemi veel ei õpita. Seejärel jagatakse ajateenijad üksustesse.K9 meeskonna koolitus kestab vaid kaks nädalat, juhikoolitus umbes neli. Ülejäänud ajateenistuse harjutavad nad juba masinatel brigaadi juurde liidetuna. Kord aastas tehakse relvameeskondadele valmisolekutest, kus inspektorid jälgivad iga ajateenija individuaalseid oskusi.Jah, ma usun, et see sobib paremini kui ratastel liikursuurtükk.Praegu on maailmas palju arutelu selle üle, kas parem on ratastel või lintidel suurtükk. Teine asi on Eesti maastik – maapind on veidi pehme. Ei ole mingit garantiid, et teedevõrk jääb esimeses rünnakufaasis terveks. Võimekus ületada pindamata teid, pehmet maad – selleks on lintsüsteem märksa parem.Erinevalt Euroopast on Lõuna-Korea 70 protsendi ulatuses mägine. Meil on neli aastaaega. Kõige külmem temperatuur, mis on Korea poolsaarel mõõdetud, on miinus 54 kraadi – meie juba mõistame külma ilma. Samuti on meil väga kuum ja niiske suvi. Seega süsteemi arendati toime tulema toime suure temperatuurikõikumisega.On veel teine põhjus. Kuigi paljud K9 süsteemid on automatiseeritud, arendati seda liikursuurtükki põhimõttel, et see poleks automatiseeritud süsteemidest liiga sõltuv. Oleme vähendanud automaatsete süsteemide osa nii palju kui võimalik (näiteks on K9 meeskonnas mürskude laadimiseks kaks laadurit – O. K). Ma usun, et just tänu sellele olime Norras edukamad, kui meie konkurendid turul.Sellel on paar lihtsat põhjust. Süsteem on lihtne. Ajateenijaid kasutavad riigid saavad treenida relvameeskondi ja saavutada lahinguvõime väga kiiresti. Seda tõestas Soomes korraldatud test. Kui väljaõppel järgiti meie soovitusi, võttis ainult neli nädalat aega, et meeskond jõuaks lahinguks vajaliku tasemeni.Teiseks, kui Lõuna-Korea süsteemi 1990. aastatel arendas, tehti seda eesmärgiga hoida relva teenistuses vähemalt 50 aastat. Oli teada, et selle ajaga tehakse K9-le väga palju modifikatsioone, pannakse peale uusi süsteeme. Eesmärk oli, et tuleviku modifikatsioone oleks relvale lihtne teha. Nii et kui Eesti valitsus otsustab tulevikus süsteemi uuendada, saab see olema odavam, võrreldes teiste turul olevate süsteemidega.Mõne puhul küll. Aga ma ei arva, et Hanwha oleks Eestis tulevikus K9 liikursuurtükkide peamine hooldaja. Otsime koostööd Eesti ettevõtetega, et tagada, et peaaegu kogu hooldus tuleks siitsamast piirkonnast.Teiseks, relvasüsteemi mootor tuleb Saksamaalt, käigukast Ühendriikidest. Mõlema hoolduseks on Euroopa partnerid. Ainus olukord, kus on vaja otseselt meie seotust, saabub siis, kui Eesti valitsus peaks otsustama masinat modifitseerida. Siis peame süsteemi algtootjana seda protsessi juhendama.