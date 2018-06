Tiit Pruuli: ostame Suetuki orkestrile uued puhkpillid!

«Mulle kui endisele puhkpillimängijale oli kohtumine Ülem-Suetukis küla orkestriga üks eredamaid elamusi maikuiste Eesti kultuuripäevade ajal Krasnojarski krais. Orkester elab, aga need pillid, mis olid vanad juba siis, kui ligi kümme aastat tagasi esimest korda kohtusime, on tänaseks päris otsakorral.

Seda vaadates hakkas mul süda valutama, et see pole õige lugu ega tegu, kui eestlaste üks kõige vanemaid orkestreid maailmas mängib nii vanade ja katkiste pillidega.

Eesti Vabariigi juubeli raames oli väga tore ettevõtmine «Igale lapsele oma pill», mille mõte oli Eesti riigi ja eraannetajate abiga uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et muusika Eestimaal kõlaks ka paljude-paljude aastate pärast. Kokku osteti selle eduka projekti raames üle 2700 erineva muusikainstrumendi.

Kuna selle projekti taotlustevoorud on juba lõppenud, siis kahjuks Suetuki noortele puhkpillimängijatele selle raames enam pille muretseda ei saa. Minu ettepanek on teha samasugune eraalgatus Suetuki orkestrile uute pillide muretsemiseks.

Väikese eeskuju näitamiseks ostsin uue trompeti Juhan Poležajevile, mis juba jaanipäevaks temani jõuab. (Suetukis tähistatakse jaanipäeva vana kalendri järgi ehk Eesti omast kaks nädalat hiljem.) Samuti võtan oma ülesandeks muretseda orkestrile uus tuuba, et Konsapi Kolla saaks oma ürgse pilli Suetuki tulevasele muuseumile kinkida.

Kuid Suetuki iseõppinud muusikutel on vaja ka kõiki muid instrumente, mis ühes korralikus puhkpilliorkestris peavad olema. Kutsun üles kõiki, kel võimalus, aitama kaasa neile pillide muretsemiseks. Me võiks koos unistada sellest, et ühel päeval kutsume Suetuki auväärse orkestri Eestisse külla ja nad saavad siis esineda endavääriliste puhkpillidega.