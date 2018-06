August Rei parlamendiuuringu stipendiumi konkurss ootab osalejaid

Stipendiumi eesmärk on toetada ja edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale politoloogia, riigiteaduste, õigusteaduse, sotsioloogia, rahvusvaheliste suhete või nendega seonduvates valdkondades. Töökavandeid esitama on oodatud kõik teema käsitlemisest huvitatud üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

Iga-aastaselt välja antava August Rei stipendiumi asutas Riigikogu Kantselei 2008. aastal. Parlamendiuuringu stipendiume on määratud juba tosinale magistri- või doktoritöö kirjutajale. Nendest kuuel on oma töö edukalt kaitstud.

Samal aastal sai stipendiumi ka Vladimir Svet, kelle magistritöö «Riigikogu isekorraldusõigus Eesti põhiseaduses ja võrdlevas perspektiivis» kesksed küsimused on, kas isekorraldusõigus kui instituut on üldse kohane Eesti õigusele, millal ja millistel asjaoludel on parlamendi isekorraldusõigus tekkinud, kuidas on isekorraldusõigus ajas muutunud ja kuidas saab seda sisustada kaasaaegses Eesti õigusruumis.