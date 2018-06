Videolugu: «vabaduse hääl» ehk kuidas hävitajad tuvastavad õhupiiri rikkunud lennukit?

Lennates paralleelselt meie lennukiga, andis hävituslennukipiloot meile end vasakule ja paremale kõigutades hoiatuse, et nüüd on tarvis neid kuulata ning nende korralduse peale õhuruumist lahkuda.

Soomlaste F-18 eskortisid meid tagasi Eesti õhuruumi, kus operatsiooni võtsid üle Leedus Šiauliai baasis paiknevad Portugali hävitajad F-16, kes valvsa pilgu all meie transpordilennuki Ämari lennubaasi tagasi juhatasid.

Kolm korda aastas peetaval õppusel harjutatavad õhuväelased juhtimis- ja sideprotseduure ning õhuturbe harjutusi Balti riikide õhuruumis. Seekordsel õppusel on kandev roll Eesti õhuväel ja Ämari lennubaasil.

Mirage 2000 on võimeline kandma kuni kuute raketti, kuid tavapärases olukorras kasutatakse vaid kahte. Kokku on Ämaris kuus pilooti, kellest kaks on alati 24/7 valmisolekus võimalikele intsidentidele reageerima.