Jüri Ratas pooldab Põhja-Aafrikasse põgenikelaagrite rajamist

Saatejuhi küsimuse peale, kas sellised sorteerimislaagrid oleks sobiv lahendus, vastas peaminister Jüri Ratas, et tegu on ikkagi inimestega ja selline jagamislaager tundub üsna ebahumaanse sõnakasutusena.

Siiski tõi peaminister välja, et taoliste laagrite rajamise plaan on hea, kuid selleks tuleb leida Põhja-Aafrikas need riigid, kes on sellega nõus. Ratase sõnul tähendab see omakorda tõsiseid läbirääkimisi ja investeerimist.