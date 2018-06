Skandaal tantsuspordi liidus: Facebooki postitus viis kahe nimeka tantsukooli väljaviskamiseni

13. mail kirjutas tantsukooli TK Tango asutaja ja treener Veiko Ratas oma kontol järgmise kommentaari:

«Milline «suurepärane» tulemus Euroopa Ladina-tantsude meistrivõistlustelt - Eestis poliitikaga teiseks tehtud paar ei saanudki EM-il 1.voorust edasi ja lõpetas 63 paari hulgast 51 kohaga. See on siis see «õige ja aus» poliitika mida Eesti Tantsuspordi Liit ajab! Häbi on. Eesti meistrid Konstantin Gorodilov-Dominika Bergmannova tulid 10.kohale. Palju õnne neile!»

Pärast kommenteeris jällegi oma isiklikul (mõlemad treenerid rõhutavad seda) kontol klubi TK Esperanza juht ning peatreener Svjatoslav Juškov, kes toetas oma kolleegi seisukohta.

Aga juba teisipäeval, 19. juunil toimunud tantsuspordi liidu koosolekul arvati mõlemad klubid sellest välja. Tasub märkida, et TK Esperanza oli liidu liige 13 aastat ning TK Tango koguni 19 aastat. Juškovi sõnul on tähelepanuväärne, et liidu koosolekult puudusid paljude tuntud tantsukoolide esindajad, kuna klubide väljaarvamise hääletust puudutavat punkti päevakorras ei olnud. Oli küll punkt, et on vaja arutada hea tava rikkumist mõnede koolide poolt.

Kahe tantsukooli väljaarvamine liidust tähendab seda, et nende koolide tantsijad ei saa nii välismaal kui ka Eestis enam ei oma klubi ega Eestit esindada, sest kohalikke võistlusi korraldab just nimelt tantsuspordi liit.

Liit pakub Juškovile ja Ratasele võimalust luua uued klubid uute nimede all ning astuda uuesti tantsuspordi liitu. «See tähendab, et me, esiteks, kaotame aega, aga teiseks, kaotame terveks aastaks hääleõiguse liidus, kuna liidu põhimääruse järgi peetakse meid vaid liidu liikmekandidaatideks,» selgitas Rus.Postimehele Svjatoslav Juškov. Ta märkis, et tol saatuslikul liidu koosolekul tuli ettepanek, arvata mõlemad klubid oma ridadest välja, klubi DS Laguun juhilt Ivo Kappetilt. «Nimekad klubid ei osalenudki koosolekul, sest päevakorras polnud teravaid punkte ning väljaarvamise küsimust nende seas. Nad (puudunud klubid – toim.) oleksid kindlasti avaldanud soovi osaleda, kui oleks teadnud, sest paljud klubid ei ole nõus radikaalsete meetmetega, mis pole otseselt tantsuspordiga seotud,» ütles treener.

Tema sõnul on kõnealune spordiala väga subjektiivne ning koos Ratasega võitlesid nad märksa läbipaistvama kohtuniketöö eest, mis liidus paljudele ei meeldinud. Parimaid välja selgitada on küllaltki raske, kuid kohtunike äraostetavust pole võimalik tõestada. «Pealtvaatajatele ja professionaalidele on alati näha, kui paari on teenimatult esile tõstetud. See avaldub saali reaktsioonis, nagu see oli tol korral, millest kirjutas Veiko – kui paar sai teise koha (esimene ja teine paar sõidavad EM-ile – toim.), saalis trambiti jalgu. See saigi kinnitust EM-il, kus paar ei jõudnud koguni teise vooru. Ratase kommentaari eesmärk ei olnud mitte tantsijaid solvata, vaid probleemile tähelepanu juhtida,» ütles Juškov.