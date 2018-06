Superkelm võlus naisi ja käsutas nõrgemaid

Seitsmel korral kriminaalkorras karistatud Tarmo Tsauram on viimasel kümnel aastal vaid vangla ja vabaduse vahet käinud. Iga kord trellide tagant vabanedes on käitumismuster olnud sarnane: ta on otsinud ja ka leidnud heauskseid inimesi, kelle dokumentide abil on ta rohkelt võtnud kiirlaene ja ostnud järelmaksuga erinevat tehnikat.