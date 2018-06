Ruhnu kooli koristaja peab turistide saabudes telki kolima

«Ei olegi inimest kusagile panna ja ongi telgis, nii ongi,» kommenteeris Ruhnu vallavanem Jaan Urvet. Vallavanema sõnul on tegemist majaga, kuhu saaks rajada valla munitsipaalkortereid, kuid nelja aasta jooksul ei ole nad riigipeadega kokkuleppele jõudnud, et see soodustingimustel endale saada. «Ruhnu valla eelarve on ju võrreldes teiste valdadega ikkagi väga minimaalne,» sõnas Urvet.

Kunagi ehitati kõnealune maja piirivalve kordoni ülemale ja see kuulus Ruhnu vallale. Kuna vald andis selle tasuta riigile üle, jäid nad lootma mõistvat suhtumist, et see maja jääks ikkagi nende avaliku sektori inimeste kasutamiseks. «Iga uue ministri puhul me jälle alustame seda kaebust ja see on muutunud juba absurdseks,» kirjeldas vallavanem keerulist olukorda.

Praegune Riigihalduse minister Janek Mäggi on koristajaga kohtunud, probleemiga kursis ja lubas sellele lahendust otsima hakata. Mäggi tõi loosse selgust ka asjaoluga, et vald on koristajale tegelikult teist elamispinda pakkunud, kuid see ei sobinud talle ja kui ta hiljem ringi mõtles, oli see juba jälle välja renditud.

«Ega ta ise ei olnud seal üldse liiga kurvameelne selles olukorras, et seal on natuke tema enda valiku küsimus ka,» selgitas Mäggi, kelle sõnul on tegemist pigem tragikomöödilise olukorraga, mitte jääva probleemiga.