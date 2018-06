Vangidel avaneb peagi võimalus kasutada piiratud kujul internetti

Eelnõuga võimaldatakse kinnipeetavatele selleks kohandatud arvutites ning vanglateenistuse järelevalve all ligipääs riigikogu ja õiguskantsleri veebilehele. Kehtiva seaduse kohaselt ei ole kinnipeetaval lubatud kasutada internetti. Küll aga on kinnipeetavatel vanglateenistuse järelevalve all juurdepääs ametlikele õigusaktide andmebaasidele ja kohtulahendite registrile.