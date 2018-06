Putku pannud madu leiti naabri küünist

Kolmapäeva õhtust saadik elasid Tartu lähistel asuva Uhti küla elanikud teadmises, et nende kodukandis roomab vabalt ringi mitmemeetrine madu. Esialgu oli jutt, et Uhtil asuvast Malmi talust on kaduma läinud üle kolme meetri pikkune püüton, kuid hiljem selgus, et tegu on siiski «vaid» kahemeetrise boamaoga.