Valus tõde: me kõik oleme prügimeistrid!

Statistika ütleb karmilt: keskmine eestlane tootis eelmisel aastal keskmiselt 46 kilo plastprügi. See teeb peaaegu kilo nädalas. Eurostati uuringu kohaselt oleme selle näitajaga Euroopas kolmandal kohal – ja see ei ole koht, mille üle uhkust ja rõõmu tunda. Meist eespool on oma prügitoodangult vaid Luksemburg ja Iirimaa.