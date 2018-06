Ussiaugu kaudu tulevikku

Napoli ülikooli professor Salvatore Capozziello (50), käised uljalt üles kääritud, on just pidanud loengu Tartu tähetornis. Auditoorium on lõhkiminekuni publikut täis, kuigi õues on 24 kraadi sooja ja malbe suveõhtu laskub üle linna. Viimased tulijad on sunnitud istuma põrandale.