Patsientide liigne tänu viis arstid kohtupinki

Enamik 2012. aastal sisuliselt Leppiku ja Levini ülesehitatud kliiniku patsiente on väga keerulises seisus vanemad inimesed. Hooldekodud neid vastu ei võta. Nende saatus on tihti väga kurb: Parkinsoni tõbi, mitu ajuinsulti, ajuvähk, halvatus, pimedus ja teised laastavad seisundit. Tihti on neil kauasest pikaliolekust lamatised.

See on osakond, mille ukse taga on mitme kuu pikkune järjekord, mis liigub väga pikkamisi. Kindlatel (seaduslikel) tingimustel saab järjekorras ette trügida, kuid üldjuhul eeldatakse, et lähedased hooldavad ise keerulises seisundis ema, isa või tädi.