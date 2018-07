SAPTK kogus aastaga ligi 300 000 eurot annetusi

SAPTK meenutab enda eelmise aasta tegevusaruandes, et Tallinna ringkonnakohus langetas nii 2016. aasta lõpus kui ka 2017. aasta alguses mitu otsust, millega asuti seisukohale, et Eestis peaks kehtiva abieluna tunnustama välismaal sõlmitud homoabielusid. Samas toonitab ühendus, et seadusandja selgelt väljendatud mõtte kohaselt tuleks selliseid abielusid siiski õigustühistena käsitleda.