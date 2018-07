Saadik Melville avaldus kajas vastu kõigis mõjukates Vene meediakanalites

Ameerika Ühendriikide suursaadiku Eestis James D. Melville reedeõhtune avaldus selle kohta, et ta lahkub protestiks USA presidendi Donald Trumpi poliitika vastu ametist, pälvis nädalavahetusel suurt tähelepanu kõigis Venemaa mõjukates meediakanalites.

Telekanalid Rossija 1, NTV, Russia Today, RTVI ja RBK pühendasid uudisele üsna palju eetriaega, uudisteagentuuride TASS, Interfax, RIA Novosti ja regnum.ru väliskülgedel oli Melville avaldus mõnda aega esimene uudis, suursaadiku põhjendus oma lahkumise kohta leidis avaldamist ka kõigis suuremates Venemaa ajalehtedes. Enamasti oli kajastuse tonaalsus neutraalne ja viide teate algallikale mõjukale USA väljaandele Foreign Policy korrektne. Mõned Venemaa meediakanalid lubasid endale aga ka hinnanguid.

Telekanal Rossija 1 tegi pühapäeval nädalat kokkuvõtvas uudistesaates «Vesti Nedeli» ülevaate Melville avaldusest ning Ameerika Ühendriikide ja Baltimaade suhetest. Kremlimeelsete vaadete poolest tuntud saatejuht Dmitri Kiseljov tegi ka tagasivaate president Trumpi aprillikuisele kohtumisele Balti riikide presidentidega ja väitis, et siis nimetas Ühendriikide president Balti liidreid «lollpeadeks»». Tegelikult ütles Trump, et Venemaaga läbisaamine oleks «hea asi, mitte halb asi» ja lisas, et «sellega on nõus igaüks, välja arvatud väga rumalad inimesed».

Venemaal populaarne Rossiskaja Gazeta pealkirjastas uudise Melville lahkumisavaldusest järgmiselt: «Närvid ei pidanud vastu» ja kirjutas avalõigus, et «USA välisministeeriumis lahvatas tõsine personaliskandaal».

Veebiväljaanne Sputnik, mida sõltumatud meediaeksperdid on nimetanud üheks Venemaa ametlikuks mitmes keeles ilmuvaks propagandakanaliks, avaldas USA suursaadiku lahkumisavalduse teate juures foto suvisest Tallinnas toimunud seksuaalvähemusi toetavast paraadist, millel osales vikerkaarevärviliste lippude all ka suursaadik James D. Melville.

Melville kirjutas reede õhtul Facebookis oma sõpradele saadetud sõnumis, et «president, kes teatab, et Euroopa Liit «on loodud saama eeliseid Ühendriikide ees, ründama meie närust panka» või et «NATO on sama halb kui NAFTA», pole mitte ainult faktiliselt vale, vaid kinnitab mulle, et on aeg minna.»

Melville'i märkis, et ta oli üdini uskunud USA toetusse Euroopa Liidule ja NATO-le. Suursaadiku kinnitusel lahkub ta kuu aja pärast, 29. juulil Eestist ning alustab pärast 33 aasta pikkust avalikku teenistust eraisikuna uut elu. «Välisteenistuse ametniku DNAsse on programmeeritud toetada poliitikat ning meid koolitatakse algusest peale, et kui saabub hetk, mil seda ei ole enam võimalik teha, eriti olles juhtival kohal, on auväärne samm tagasi astuda. Olles olnud teenistuses kuue presidendi ning 11 välisministri alluvuses, ei arvanud ma kunagi, et see võib jõuda minu jaoks sellisesse punkti,» kirjutas ametist lahkuv suursaadik sotsiaalmeedias.