Sotsiaalministeeriumi asekantslerina alustab tööd Sten Andreas Ehrlich

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut rõhutas, et Eestil tuleb riigina olla valmis suurteks tööturumuutusteks juba lähitulevikus. «Digimajanduse areng muudab suuresti seda, millised töökohad meil on ja milliseid oskusi läheb töötajail vaja, inimesed on ka üha enam iseendale tööandjad, kasutatakse võimalust erinevates riikides töötada. Peame riigina pingutama, et muutustega kaasas käia nii, et keegi ei jääks kõrvale ning tööturul saaksid osaleda ka need, kelle töötamine on siiani olnud takistatud,» rääkis minister Sikkut.