Kallas: autoriõiguste direktiiv piirab loominguvabadust

Kallase sõnul on artikkel 13 kahjulik sõnavabadusele ja loominguvabadusele, aga ka vabale konkurentsile. «Artikkel 13 praeguses sõnastuses kehtestab üleslaadimisfiltri. See tähendab, et internetiplatvormid peavad sisu eelmonitoorides tagama, et autoriõigusega kaitstud teoseid omaniku loata ei kasutata. Tegu on absoluutse kohustusega, erandid puuduvad,» kirjutab Kallas oma blogis.

Kallas märkis, et kui tehnoloogiagigantidel on võimalik taolisi monitoorimiskohustusi täita, siis väiksematel tegijatel on see palju raskem. «Seega on artikkel 13 kahjulik sõnavabadusele ja loominguvabadusele, aga ka vabale konkurentsile. Ühtlasi läheb see vastuollu praegu kehtiva e-kaubanduse direktiiviga, mis keelab taolise kasutajate monitoorimise,» lisas ta.

Artikkel 11 hakkaks Kallase sõnul praegusel kujul piirama uudiste jagamist. «Artikkel annab kirjastajale nn naabrusõiguse oma digitaalseid väljaandeid ehk online portaalides avaldatud sisu autoriõigusega kaitsta. On oluline rõhutada, et autoriõigus antakse kirjastajale, kes sisu mõttes midagi ei lisa, sest kirjastaja pole ju autor. Muudatus sillutab tee internetilinkide tasulisele litsentseerimisele, mis tähendaks, et sotsiaalmeedias artikleid jagada vanaviisi enam ei saaks,» kirjutab Kallas.