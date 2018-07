Palkas parima advokaadi: Tartu EMO-s sõimata saanud Soome kodanik kavatseb arsti kohtusse kaevata

Steinbach rääkis Soome ajalehele Iltalehti , et ei ole leppinud ning kavatseb arsti kohtusse anda. «Olen palganud Eesti parima advokaadi seda asja ajama. Minul ei ole midagi Tartu ülikooli haigla vastu, kuid see arst peab oma käitumise eest vastutama,» ütles Steinbach.

Postimees kirjutas möödunud kuul, et Otepää kandis suvitav Lauri Steinbach pöördus ööl vastu 6. juunit Tartu ülikooli kliinikumi EMO-sse, et saada kiiret ravi varbale, mille ta mõni tund varem oli ära löönud ning mis haiglasse jõudmise ajaks oli potisiniseks ja kõveraks tõmbunud. Steinbachi sõnul sai ta valvearst Hardi Kaljurannalt hoopis sõimata.

Videojäädvustusest on tõepoolest näha ja kuulda, kuidas mehed teravas toonis sõnelevad.

«Mina räägin sulle, kuidas sa pead oma varvast ravima, sina hakkad paukuma siin ja süüdistama, kes on kellest, kurat, video teinud. Mis sul viga on, raisk? Ah? Ei ole muud teha, kui öösel möliseda siin vä?» on esimesed laused, mis arsti suust kostavad.