Udu ei lase maanduda: Helsingi lennuk tiirutas Tallinna kohal ja keeras nina kodu poole

Flighradar24 andmetel on kogu lennuliiklus Tallinnas häiritud. Tallinna lennujaama kommunikatsiooni spetsialist Margot Holts tõdes, et täna hommikul pole Eestimaad katnud udu lasknud juba kahel lennukil maanduda. «Udu on erakorselt tihe, Helsingist saabuma pidanud lennuk suundus tagasi,» ütles ta.