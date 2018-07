Kaljulaidi ja Itaalia presidendi kohtumisel tuli jutuks taas Venemaa

«Kasu, mis me Euroopa Liidust saame, on ühine ja ühised on ka peamised väljakutsed, mille lahendamisel oleme koos tugevamad,» ütles Kaljulaid pärast kohtumist Mattarellaga. Eesti riigipea sõnul võib probleemide päevakorralisus Euroopa lõuna- ja põhjaosas olla hetketi erinev, kuid riigid saavad neid lahendada ainult koos. «Nii nagu rändekriis ei ole Itaalia mure, ei ole NATO idatiiva julgeolekuküsimus ainult meie piirkonna probleem, vaid kogu Euroopa ja atlandiülese võrgustiku ühine väljakutse,» ütles Kaljulaid.