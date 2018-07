Tunne Kelam autoriõiguste reformist: Vikipeediale arvet ei esitata

«Tulemuseks oleks näiteks see, et inimene ei saa enam YouTube’i oma lapse sünnipäeva videot üles laadida, kui taustal mängib Beyoncé laul. Lisaks on selge, et kui suurtel tehnoloogiagigantidel on võimalik selliseid monitoorimiskohustusi täita, siis väiksematel tegijatel on see palju raskem. Artikli pooldajad väidavad küll vastupidist, kuid tegelikult lähevad sinna alla ka internetimeemid, mis on noorte seas väga populaarne eneseväljendusviis. Näiteks tuvastaks Twitter või Facebook «Game of Thrones’ist» tehtud ekraanitõmmist autoriõigusega kaetud sisuna ja võtaks selle automaatselt maha,» selgitas Kaja Kallas oma blogis.