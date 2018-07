Eesti piiri kiireks ületamiseks jagab lubasid Vene toll

Postimees kirjutas kolmapäeval Eesti-Vene piiril kasvavast segadusest: autovedajate väitel lasevad Venemaa tollipunktid läbi vaid piiratud hulgal sõidukeid ning, erinevalt Eesti piiriametnikest, ei kasuta veokite kontrollimisel nn erinevaid järjekordi. Seetõttu moodustub Eestist justkui erinevate järjekordade kaudu lahkuvatest veokitest Vene poolel üks järjekord, milles osadele veokitele kehtib eelis, osad aga peavad piiriületust ootama prognoosimatult kaua.

Aleksandr Kovaljov:

Mercedese vedajate kiirem piiriületus ei ole seotud eelisjärjekorraga. Tegemist on AEO sertifikaadi omanikele Euroopa Liidu tolliseadustiku alusel võimaldatud soodustuste ja hõlbustustega.

AEO sertifikaadi näol on tegemist tolliorgani tunnustusega ettevõtetele, kes järgivad kõrgeimaid turvalisuse ja julgeoleku nõudeid. Maksu- ja Tolliamet on selle sertifikaadi võimalusi reklaaminud ettevõtetele alates 2012 aastast.

Ka Paldiski Sadamate ASi tütarettevõte Palsteve OÜ, kes korraldab Mercedesi logistikat, omab ühena paljudest Eesti ettevõtetest nimetatud sertifikaati., mis võimaldab kiirliini kasutamist ehk läbida piiripunkt ning suunduda seejärel otse Venemaa Föderatsioonis asuvasse tolliterminali.

Kuna piiriületusel on vaja läbida mõlema riigi tollikontroll, siis kiirliini kasutamine on võimalik üksnes juhul, kui vedaja on saanud Venemaa Föderatsiooni tollilt lihtsustatud tollivormistuse loa. Palsteve OÜ-l on kõik vajalikud eeldused kiirliini kasutamiseks täidetud. Tegemist on sisuliselt protsessiga mis piiril järjekordi ei tekita.

Seega käsitlus, et tegemist on eelisjärjekorraga, ei ole õige. Tegemist on Euroopa Liidu tollipoliitikast tuleneva soodustuse või hõlbustusega ja see rakendub kõikidele sertifikaadi omanikele ühetaoliselt, mitte üksnes Mercedese vedudele.

Toonitame, et AEO sertifikaadi taotlemisel puuduvad igasugused õiguslikud takistused ja seda saavad taotleda kõik autovedajad ühtsetel alustel, mistõttu siin kellegi erikohtlemine või eelistamine võimalik ei ole.

Mis puudutab Eesti Energia ja Eesti Gaasi tühjade veokite piiriületust, siis meile teadaolevalt on Maksu- ja Tolliamet kõikidele tühjadele Vene Föderatsiooni suunduvatele veokitele kehtestanud tollikontrolli puudumise tõttu piiriületuse erikorra.