Regula on taas liinilt maas

TS Laevad peakapten-mereohutusjuht Jaanus Matso ütles, et juunis tehtud esialgne remont tagas laeva ohutuse ja alus sai vahepeal merd sõita, kuid laeva täielikuks taastamiseks oli vaja uuesti kai äärde jääda, vahendab ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«Nii, et kui kõik hästi läheb ja ilm ka soodne on, et värv jõuab ära kuivada, siis homme (reedel - toim.) peaks laev valmis olema ja laupäeval siis toimuksid niiöelda laevade vangerdused - Mercandia tuleks Rohukülla ja Regula läheks Virtsu-Kuivastu liinile ja pühapäeval alustaks siis laev tööd,» rääkis Matso.