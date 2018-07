Simson: hull olukord liikluses nõuab kriisikoosolekut

Simson toob siseminister Andres Anveltile saadetud kirjas välja, et võrreldes 2017. aastaga kasvas jaanuarist kuni maini inimkannatanuga liiklusõnnetuste arv kaheksa protsenti, õnnetustes vigastatute arv 10 protsenti ja hukkunute arv koguni 45 protsenti. «2017. aasta paistis silma kõigi aegade madalaima liikluses hukkunute arvu poolest, liikluses hukkus 48 inimest ja seega on võrdlus möödunud aasta andmetega tavapärasest erinev. See aga ei muuda fakti, et tänavuse aasta algus on olnud antud vallas tõeliselt traagiline ja vajab reageerimist,» kirjutas Simson.

Ka viimases liikluskomisjonis osalenud eksperdid väljendasid Simsoni sõnul muret liiklusohutuse pärast ning avaldati arvamust, et üheks traagiliste liiklusõnnetuste sagenemise põhjuseks võib olla liiklusjärelevalve ebapiisavus ja liiklust rahustavate patrullide vähesus. Komisjonis välja toodud info kohaselt avastati käesoleva aasta viie kuu jooksul liiklusalaseid väärtegusid 31 470. Eelmise aasta sama ajaga avastati liiklusalaseid väärtegusid 39 880 ehk avastamine vähenes 21 protsenti, tõi Simson esile.

«Mäletatavasti olid tänavuse aasta alguses periood, mis tõi endaga kaasa keerulised teeolud. Pöördusite tookord ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poole eesmärgiga pöörata tähelepanu teede talihooldusega seonduvale ning ühtlasi esitasite oma ettepanekud majandus- ja taristuministri määruse «Tee seisundinõuded» muutmiseks. Oleme tänaseks välja töötanud ka muudatusettepanekud talihoolduse nõuete tõstmiseks, mis on peagi minemas ministeeriumide kooskõlastusringile. Esialgsel hinnangul on kogu muudatuste kulu riigiteedel ligikaudu 2,8 miljonit eurot, mis kaetakse maanteeameti eelarvest,» kirjutas Simson siseministrile.

Tema sõnul vähendatakse teehooldusnõuete tõstmise muudatusettepanekute kohaselt libedusetõrjeks ette nähtud hooldustsükli aega maanteedel liiklussagedusega üle 3000 auto ööpäevas. See toob kaasa kiirema reageerimisaja libeduse kõrvaldamiseks nimetatud maanteedel – senise nelja tunni asemel kaks tundi. Lisaks kaotatakse maanteel öiste ja päevaste seisundinõuete erinevused, mille tulemusena hakkavad ööpäev ringi kehtima rangemad päevased seisundinõuded. Peale selle on kavas vähendada kõige leebema seisunditasemega riigiteede kilometraaži ligikaudu 1800 kilomeetri võrra. Muudatuste koosmõjul on oodata märgatavalt parenemist riigiteede talihoolduses, millega kaasneb senisest suurem liiklusohutuse tase ning paremad sõidutingimused.