Kurioosne kolmik: loss, Graniitvilla, raadiojaam

Kõigepealt püüab Laitsesse saabuja pilku muidugi loss, mis justkui pärineks muinasjutust. Üks neogooti arhitektuuri silmapaistvamaid näiteid on koos pargiga kaitse all. Eesti mõisaportaalist selgub, et Laitse mõis (Laitz – saksa k) eraldati iseseisva mõisana Ruila mõisast 1637. aastal. Mõisa omanikud vahetusid, kuni 1883. aastal ostis selle Woldemar von Uexküll. Üsna varsti pärast seda lasi ta sinna püstitada väljapaistva kahekorruselise neogooti stiilis hoone, mis valmis 1892. aastal.