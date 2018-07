Venemaa hoiatas naaberriike illegaalide eest

Eesti piirivalve esindaja Aimar Köss ütles, et juunis ja juulis on selliseid piiriületajaid Eesti-Vene piiri äärest tabatud üle 160. Neist 130 piiriületuse tõkestas Venemaa piirivalve.

Kössi sõnul on nende eesmärk, kas jalgpalli MM-i käigus või pärast jalgpalli MM-i lõppemist otsida võimalust Euroopasse pääsemiseks. "Kui me oleme suhelnud Venemaa Föderatsiooni piiriametnikega, siis jutt on lausa kümnetest tuhandetest," sõnas Köss.

Köss selgitas, et need ebaseaduslikud piiriületajad on endale soetanud jalgpalli fänni ID-kaardid, mis annavad neile õiguse osaleda vaatajatena jalgpalli MM-il. Venemaa piirivalvelt saadud info kohaselt annab fänni ID-kaart isikutele õiguse jalgpalli MM-i toimumise ajal Venemaalt väljuda ja uuesti siseneda. Köss rääkis, et fänni ID-kaart kehtib kuni 25. juulini