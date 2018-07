Nutijoove põhjustab rohkelt avariisid

See on vaid üks tavapärasest markantsem näide Eesti teedel roolis kõrvalise tegevuse tõttu juhtunud õnnetustest. Neid toimub meil aastas sadu ning sageli ei taha õnnetuse põhjustaja ise tagantjärele tunnistada, et avarii põhjuseks oli autoroolis telefoni kasutamine või mõni muu kõrvaline tegevus.