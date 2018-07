Interpol otsib Eestist pärit terroristi

34-aastase eestimaalase tagaotsimiskuulutuses on kirjas, et meest kahtlustatakse terroriaktide korraldamises ja terrorismi õhutamises. Mees kõneleb vene ja araabia keelt ning teda otsib taga Eesti riik.

Mehega läks Süüriasse kaasa ka tema naine Lolita koos kahe lapsega, kes on Eesti kodanikud. Interpoli kuulutuses pole mehe kodakondsust märgitud, kuid kaitsepolitsei (kapo) andmetel on ta Venemaa kodanik.

Väidetavalt sai ta 2014. aastal mürsukillust haavata. Meest rahaliselt toetanud Ramil Khalilov ja Roman Manko mõisteti kohtus süüdi terrorismi toetamises, Khalilovile mõisteti kolme- ja Mankole kaheaastane vangistus. Tänavu teatas kapo, et lisaks Sazanakovile on Süürias viibinud või viibib kümmekond Eesti kodanikku, kellest pooled on alaealised.