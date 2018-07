Miks otsustati Estonia hukust valeväiteid esitav raamat Eestis ära trükkida?

Kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahteri sõnul on diskussioon Madli Vitismanni ning Stefan Torsselli vahel käinud juba mõnda aega. Seda nii kirjastuse, nende endi vahel otse kui ka läbi erinevate artiklite.

«Raamat jõudis meieni sedakaudu, et sellest tegi pärast rootsikeelse originaali ilmumist loo Vikerraadio ja pärast tuli autor otse meile toimetusse. Suhtusime algul võrdlemisi leigelt, aga lõpuks mõtlesime, et võib-olla n-ö diskussiooni jätkuks võiks selle siiski avaldada,» selgitas Vahter Postimehele.

Pärast raamatu ilmumist tuli Tänapäeva kirjastuse peatoimetaja sõnul Madli Vitismannilt korduvalt tagasisidet, et raamatus on hulk ebatäpsusi ja valeväiteid. «Neid lugedes tundus, et ühe osaga pidi nõustuma ja teine osa oli juba diskussioon autoriga, mille kohta ei osanud meie enam arvamust avaldada,» rääkis Vahter.