Eesti sõjaväeluure uueks juhiks sai Margo Grosberg

«Uus luurekeskuse ülem on kolonelleitnant Margo Grosberg, kes on teeninud luurekeskuses üle kümne aasta ja muuhulgas autasustatud ka Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga,» ütles ERR-ile kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem Arvo Jõesalu.

Jõesalu ütles, et kolonel Kaupo Rosin jätkab teenistust vanemstaabiohvitserina sõjalises esinduses NATO ja Euroopa Liidu juures.

2017 sai kaitseväe major Margo Grosberg presidendilt Kotkaristi IV klassi teenetemärgi. Riigipea märkis otsuses, et major Grosberg on andnud märkimisväärse panuse Kaitseväe arengusse ning mänginud olulist rolli kaitseväe juhtkonna ja valitsuse nõustamisel. Grosbergil on olnud kandev roll Mali ÜRO rahutagamismissiooni korraldamisel ja läbiviimisel.