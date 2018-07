Suur ülevaade: keda kurikaeltest otsib Eesti palvel Interpol?

Varem seitsmel korral kohtulikult karistatud (peamiselt varavastaste kuritegude eest) Puškinit toimetati 2008. aasta oktoobris parajasti Tallinna vanglast Maardus asunud vanglate haiglasse. Sõidukist hüppas ta välja Vana-Narva maantee raudteeülesõidukoha lähedalt. Tookord ei välistanud vangla, et kurjategija planeeris põgenemist ette, kuna oli varem sama autoga juba sõitnud. Meditsiinisõiduki ukse oli tootja spetsiaalselt ümber ehitanud nii, et konvoeeritaval poleks võimalik seda avada, kuid uurimisel selgus, et uks oli rikkis ning vahialune sai selle ise lahti teha. On kandnud ka perekonnanimesid Didenko, Ditrih ning eesnimesid Aleksandr ja Valentin.