Meri andis Eesti põhjarannikul välja põneva leiu

Ametkond teatab Facebookis, et tegemist on nõukogudeaegse ujuvvahendiga, mille külge sai merel seismiseks kinnitada laevu.

Veeteede ameti spetsialistid on veendunud, et kindlasti ei leidnud see ujuvvahend kasutust Kaberneeme lahes. «Kohalike elanike sõnul märkasid nad poid esimest korda sellel kevadel. Mere põhjas tundub olevat ankru lohisemisjälg, millest võib järeldada, et möödunud talve jää oli selle poi sinna lükanud. Rooste näitab, et poi on meres olnud ilmselt kümneid aastaid, aga kus täpsemalt?» küsivad ametnikud.