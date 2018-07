Kohtu algus mõrvasüüga kurikamehe üle lükkus edasi

Algselt pidi kohus istungi pidama teisipäeval, kuid nüüd toimub see 18. juulil. Sealjuures on Einroosi kaitsja esitanud mitu taotlust, mida kohtul tuleb korraldaval istungil lahendama asuda.

Lisaks sellele süüdistatakse meest selles, et mullu 13. augustil peksis ta piinamise eesmärgil mitme tunni jooksul Tallinnas Vabaduse puiestee tänaval asuva elumaja korteris naist, kellega on ta varasemalt lähisuhtes olnud. Menetluse käigus kogutud tõendid viitavad sellele, et pärast peksmist ja vägistamist viis ta autoga naise Paunkülas asuva veehoidla äärde, kus jätkas naise peksmist ning lõpuks kägistas ta.