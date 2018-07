Video: Tallinnas peetakse maailma kõige ohtlikuma spordiala festivali

Tallinna teletorni esine nägi teisipäeva hommikuspoolikul välja nagu laagriplats, kus paarkümmend magamiskotti kokkurullivat suvitajat mõnusasti aega veedavad. Levimuusika taustal oli kuulda peamiselt soome ja inglise keelt. Kui poleks teadnud, poleks osanud arvagi, et need poolsada meest ja naist kohe-kohe 175 meetri kõrguselt alla hüppavad - üks krõmpsutas kiiver peas võileiba, teine magas.

Inglane Chris, kes hiljuti mõlema jala luud mitmest kohast katki kukkus, ütles, et tegelikult tunnevad hirmu ka kõige kogenenumad hüppajad. «Kui hirmu ei tunneks, siis ei tohiks torni otsa ronidagi. Hirmu ületamine ja vabaduse tunne õhus on selle ala võlu,» rääkis ta.

Kui üldiselt hüppavad langevarjurid alla nelja kilomeetri kõrguselt, siis tornist hüpe on lubatud vaid väga kogenud sportlastele.

«Suurim risk on surm. Ilmselt on base-jumping kõige ohtlikum spordiala maailmas. Ma ei tea, kui suur on tõenäosus surma saada, aga kui teha kõik õigesti, siis läheb hästi,» selgitas Manchesterist Tallinnasse tulnud Chris paar minutit enne torni tippu sammumist.