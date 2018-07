Soojal aastaajal kaasneb äikesega vahel ka rahe. Rahega äikesetorm tekib enamasti ootamatult ja seda on raske prognoosida. Rahe allikaks on võimsad ja kõrged rünksajupilved ja tema saatjaks tavaliselt hoogvihm. Rahepilvi võib oodata suvepäevadel, kui Eestisse on jõudnud soe ja rohket veeauru sisaldav Vahemere õhk.