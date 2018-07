Reisijad peavad busse taksoga jälitama

Hiiumaal Käinas elav Kai tuli 5. juulil kella poole kahese bussiga Tallinnast Haapsallu, et sealt kella neljase laevaga edasi Hiiumaale sõita, kirjutab Lääne Elu . Bussijaama jõudes selgus, et alates 1. juulist väljub buss Rohuküla sadamasse kell 15.55.

Kai helistas bussiplaanil kirjas oleval numbril ja uuris, kuidas buss viie minutiga sadamasse jõuab. (Rohuküla sadam on u 9 km kaugusel). Telefoni teises otsas olnud naine vastas, et tema ei tea midagi, selline graafik olevat talle antud.

Kai võttis takso ja jõudis õigeks ajaks sadamasse. Sõit maksis kümme eurot. Taksojuht rääkinud, et tal tuleb viimasel ajal tihti tulivihaseid inimesi sadamasse sõidutada, sest bussiajad ei klapi laeva sõiduplaaniga. Näiteks kella ühese laevaga Hiiumaalt tulles selgub Rohukülas, et linnaliinibuss on viis minutit varem ära sõitnud.

Reedel, 6. juulil sõitis taksoga Haapsalu-Virtsu bussile järele turist, kes tahtis jõuda Virtsusse, et sealt edasi Muhusse sõita. Haapsalu-Virtsu bussigraafik on 1. juulist muutunud ja buss väljub kümme minutit varem – kella 18.20 asemel kell 18.10. Turist jõudis bussi väljumisajaks küll peatusesse, kuid tema sõber mitte, ja oli väga üllatunud, et buss kohe välja sõidab. Et sõber oli kadunud, ei tulnud ka tema bussi peale. Sõbra lõpuks üles leidnud, võtsid mehed takso ja sõitsid Valgevälja peatusesse bussile ette.