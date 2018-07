Homme on oodata ehtsat südasuve ilma

Homme on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab üles kerkivatest rünksajupilvedest hoovihma ja on äikeseoht. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20 kuni 25 kraadi, kohati kuni 27 kraadi.