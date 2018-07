Ratas: Eesti toetab Gruusia ja Ukraina NATOga liitumise püüdlusi

NATO liidrid kuulutasid 2008. aasta Bukaresti tippkohtumisel, et Gruusia ja Ukraina saavad ühel päeval alliansi liikmeks. Mõlemad on sestsaadik pidanud tõrjuma Venemaa agressiooni ja kumbki ei kontrolli täielikult oma territooriumi.

Stoltenberg: Gruusiast saab NATO liige

Peasekretär kordas sellega NATO 2008. aasta Bukaresti tippkohtumisel antud lubadust, et Gruusia ja Ukraina saavad ühel päeval alliansi liikmeks.

Peasekretäri sõnul on NATO suhted Gruusiaga ainulaadsed. «Gruusia on üks meie tähtsamaid partnereid operatsioonidel ning meie koostöö tugevdab mõlema julgeolekut,» lausus ta.

Stoltenberg sõnas, et NATO on Gruusiale tänulik riigi panuse eest Afganistanis, kus Gruusia on rahvaarvu kohta suurim sõdurite panustaja alliansi väljaõppe- ja toetusmissiooni Resolute Support.