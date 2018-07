Keskkriminaalpolitsei hoiatas PERHi korruptsiooni eest

Menetlusega tuvastati, et näiteks puudub PERHil järelevalve hangete eest vastutava töötaja üle. See aga tähendab korruptsioonibüroo sõnul seda, et üks ametnik kontrollib ainsana kõike. «Tööandja poolt on see ilmselt mugav lahendus, kuna ei teki vajadust asutuse põhitegevuste arvelt infrastruktuuride arendamise detailidega tegeleda, aga samas annab järelevalve puudumine hanke tegijale laialdased võimalused usaldust kuritarvitada,» märgitakse kirjas.