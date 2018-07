Kütid lasid Lääne-Virumaal hirmu tekitanud karu maha

«Kütitud karu puhul ei olnud mitte ainult oluline see, et ta mitme nädala jooksul talupidajale majandusliku kahju tekitas, vaid asjaolu, et tal puudus täielikult inimpelgus,» ütles Haljala jahimees Peeter Hussar Eesti Jahimeeste Seltsi pressiteate vahendusel. «Inimpelgus võib saada saatuslikuks nii loomale kui ka inimesele, seekord kannatas kiskja,» lisas Hussar.

«See, et Haljala jahimehed juba päev pärast eriloa väljastamist nuhtlusisendi küttisid, näitab, et karusid on arvatust rohkem,» selgitas Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe. «Järjest enam kohtavad tavakodanikud karu üle terve Eesti ja rajakaamerates pole enam haruldane näha karuema kolme pojaga, neid on isegi nähtud nelja ja viie pojaga,» kommenteeris Lillemäe ja lisas, et karu arvukus on tugevas tõusutrendis.